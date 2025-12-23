Habertürk
Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de ticari taksinin park halindeki araca çarptıktan sonra devrilmesi kameraya yansıdı

        Düzce'de ticari taksi park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi, kaza anı çevredeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 00:41 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:41
        Düzce'de ticari taksinin park halindeki araca çarptıktan sonra devrilmesi kameraya yansıdı
        Düzce’de ticari taksi park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi, kaza anı çevredeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Düzce’de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 T 1009 plakalı ticari taksi, Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan 34 YZC 85 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazanın ardından caddedeki trafik, ticari taksinin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

