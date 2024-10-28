Düzce'de 250 ortaokul öğrencisi, çektikleri kliple Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

"Feda Türkiye'm" parçasını koro halinde seslendiren öğrencilerin ahenk içinde yaptığı gösteri performansı, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Düzce'de ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla klip çekti.

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