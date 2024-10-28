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        Düzce'de 250 ortaokul öğrencisi, çektikleri kliple Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Düzce'de ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla klip çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:49
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        Düzce'de 250 ortaokul öğrencisi, çektikleri kliple Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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        Düzce'de ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla klip çekti.

        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Fatih Ortaokulu öğrencileri, 1 hafta önce okul bahçesinde "Feda Türkiye'm" parçası eşliğinde sunacakları gösteri için provalara başladı.

        Çalışmalarını tamamlayan 250 öğrenci, ay yıldızlı tişörtlerini giyerek kamera karşısına geçti.

        "Feda Türkiye'm" parçasını koro halinde seslendiren öğrencilerin ahenk içinde yaptığı gösteri performansı, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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