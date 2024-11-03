Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Alevleri fark eden ev sahibi Özcan Engin’in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi.

Yazıpınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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