Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki komedi oyunuyla perdelerini açacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda Genel Sanat Yönetmeni Necmettin Görgün yönetiminde hazırlanan iki komedi oyununu sahneye taşımaya hazırlanıyor.

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