Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi
Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi tarafından Hastane Acil Eylem Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi tarafından Hastane Acil Eylem Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği B Blok Çocuk Diyabet Merkezi'nde yangın meydana geldi. Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı başkanlığındaki Hastane Olay Yönetimi Ekibi, "Hastane Acil Eylem Planını" uygulamaya koydu.
Ekip, acil sağlık hizmetlerini hızlı şekilde koordine ederek gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmesini sağladı.
Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek verdi.
Tatbikatla yangın anında yapılacakların doğru şekilde uygulanabilmesi ve olası yangınlara karşı hazır olunmasının hedeflendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.