Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği B Blok Çocuk Diyabet Merkezi'nde yangın meydana geldi. Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı başkanlığındaki Hastane Olay Yönetimi Ekibi, "Hastane Acil Eylem Planını" uygulamaya koydu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Birimi tarafından Hastane Acil Eylem Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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