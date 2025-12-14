Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:46 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na, havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı düştü.

        Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

        Yaylanın yamaçlarında oluşan sis de karla güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?

        Benzer Haberler

        Düzce'de çevreyi kirletene ceza ve temizlik
        Düzce'de çevreyi kirletene ceza ve temizlik
        Tomruk yüklü tır 50 metreden uçtu: 1 yaralı
        Tomruk yüklü tır 50 metreden uçtu: 1 yaralı
        Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizletti...
        Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizletti...
        Düzce'de kaçakçılığa göz açtırılmıyor
        Düzce'de kaçakçılığa göz açtırılmıyor
        DTSO Başkanı Bıyık "Katma değer üretmeye gayret ediyoruz" DTSO Stratejik Pl...
        DTSO Başkanı Bıyık "Katma değer üretmeye gayret ediyoruz" DTSO Stratejik Pl...
        Başkan Özlü: Özlü, "Konuralp'te kazıları bitirdik, üç aşamalı bir program u...
        Başkan Özlü: Özlü, "Konuralp'te kazıları bitirdik, üç aşamalı bir program u...