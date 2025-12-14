Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na, havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı düştü.
Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Yaylanın yamaçlarında oluşan sis de karla güzel görüntüler oluşturdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.