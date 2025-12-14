Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizlettirildi

        Düzce'de, belediyede çalışan yakınının verdiği iş elbisesiyle çevreyi kirleten kişi hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik tespit tutanağı tutuldu, kirlettiği alan ise kendisine temizletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 02:31 Güncelleme: 14.12.2025 - 02:31
        Düzce'de çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye kirlettiği alan temizlettirildi
        Düzce'de, belediyede çalışan yakınının verdiği iş elbisesiyle çevreyi kirleten kişi hakkında cezai işlem uygulanmasına yönelik tespit tutanağı tutuldu, kirlettiği alan ise kendisine temizletildi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Uzunmustafa Mahallesi'nde yaşanan çevre kirliliği olayıyla ilgili olarak çöpleri bırakan kişinin belediye personeli olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu mahallede elektrikli bir aracın kasasında taşınan çöplerin ara sokakta bulunan çöp konteynerlerinin yanına bırakıldığının ve olayı Hamza G'nin gerçekleştirdiğinin zabıta ekiplerince tespit edildiği belirtildi.

        Yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirleten kişinin belediye personeli olmadığının belirlendiğinin kaydedildiği açıklama şunlar kaydedildi:

        "İş kıyafetini ise belediyemizde görevli bir yakınından temin ettiği tespit edilmiştir. İş kıyafetini yakınına veren personelimiz hakkında ise kurum içi soruşturma başlatılmıştır. Zabıta ekiplerimizce yakalanan Hamza G. için belediye encümenince cezai işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı düzenlenmiş olup, kirlettiği alan kendisine temizletilmiştir. Çevre kirliliğine karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket eden belediyemiz, benzer olaylara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Düzce Belediyesi olarak çevre temizliği ve kamu düzeni konusunda taviz vermeyeceğiz. Benzer durumlarda çevreyi kirleten şahıslara cezai işlemin yanı sıra, kirlettikleri alanın da bizzat çevreyi kirleten şahıslar tarafından temizletileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

