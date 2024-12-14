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        İsviçre'de yaşayan gurbetçi memleketi Düzce'ye itfaiye aracı bağışladı

        İsviçre'de yaşayan gurbetçi, memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediye bünyesinde kullanılmak üzere itfaiye aracı bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:07
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        İsviçre'de yaşayan gurbetçi memleketi Düzce'ye itfaiye aracı bağışladı
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        İsviçre'de yaşayan gurbetçi, memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde belediye bünyesinde kullanılmak üzere itfaiye aracı bağışladı.

        Gölyaka Belediyesinde geçmiş dönem belediye meclis üyesi olan Avni Şentürk'ün oğlu Mesut Şentürk, 4 yıl önce hayatını kaybeden babasının hayrına İsviçre'de aldığı itfaiye aracını ilçeye gönderdi.

        Şentürk'ün belediyenin itfaiye filosuna bağışladığı aracın, yangın olaylarında acil müdahalelerde kullanılacağı öğrenildi.

        Mesut Şentürk, babasının hayrına bağış yapmak istediğini dile getirerek, "Gölyaka ilçemize olan vefa borcumuz var. Faydalı bir bağış olacağını düşünerek böyle katkı sağladık. Bizler gurbette yaşıyor ve çalışıyoruz fakat hep Türkiye özlemiyle yaşıyoruz." dedi.

        Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun da desteklerinden dolayı Şentürk'e ve bağış sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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