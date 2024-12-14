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        Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Düzce'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:02
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        Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Düzce'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köyleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Köy yollarının İlçe Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle temizlendiği, bölgede kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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