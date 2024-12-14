Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 165 bin dolar, 200 liralık banknotlar halinde toplam 249 bin 400 lira sahte para ile para sayma makinesi, 48 özel solüsyonlu para yapmaya uygun kağıt, 740 basıma hazırlanmış kağıt ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.K. (43), işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        İsviçre'de yaşayan gurbetçi memleketi Düzce'ye itfaiye aracı bağışladı
        İsviçre'de yaşayan gurbetçi memleketi Düzce'ye itfaiye aracı bağışladı
        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi
        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi
        Ömrünü iyiliğe adadı
        Ömrünü iyiliğe adadı
        Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıld...
        Düzce'de otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıld...