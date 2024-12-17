Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gazetecilere, "Ekiplerimiz yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır." dedi.

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