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        Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:54
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        Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.D. idaresindeki 42 AKK 060 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 81 AR 798 plakalı otomobil, Bahçeşehir Bağlantı Yolu Metek Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Z.D. ve Z.S. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bağlantı yolunda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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