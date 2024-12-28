Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kültür Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A. ve T.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hakkında işlem yapılan S.Y. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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