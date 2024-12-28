Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan A.A. ve T.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hakkında işlem yapılan S.Y. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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