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        Düzce'de kanalizasyon hatları yenileniyor

        Düzce Belediyesi, yeni imara açılan bölgelerde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve kanalizasyon sistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:05
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        Düzce'de kanalizasyon hatları yenileniyor
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        Düzce Belediyesi, yeni imara açılan bölgelerde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve kanalizasyon sistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni imara açılan Darıcı Mahallesi'nde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için 250 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa ediliyor.

        Çevreyi koruma ve altyapının daha sağlıklı hizmet vermesi adına yürütülen çalışmalarda, yeni kanalizasyon hattının ana kolektöre bağlantısı sağlanarak, atık sular arıtma tesisine taşınıp bertaraf edilecek.

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