Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti
Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi Dr. Şener Yılmaz yaşamını yitirdi.
Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi Dr. Şener Yılmaz yaşamını yitirdi.
Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 15 yıldır görev yapan Dr. Şener Yılmaz'ın (50) cenazesi, Çalıcuma köyüne getirildi.
Yılmaz'ın sevenleri, cenaze namazının kılınacağı köy camisinin ve mezarlığın çevresinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Yılmaz'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, il protokolü ve meslektaşları katıldı.
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