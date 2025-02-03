Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti

Cenaze törenine, Yılmaz'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, il protokolü ve meslektaşları katıldı.

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