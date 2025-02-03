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        Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti

        Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi Dr. Şener Yılmaz yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:19
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        Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti
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        Düzce'de evinde kalp krizi geçiren aile hekimi Dr. Şener Yılmaz yaşamını yitirdi.

        Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 15 yıldır görev yapan Dr. Şener Yılmaz'ın (50) cenazesi, Çalıcuma köyüne getirildi.

        Yılmaz'ın sevenleri, cenaze namazının kılınacağı köy camisinin ve mezarlığın çevresinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

        Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Yılmaz'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, il protokolü ve meslektaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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