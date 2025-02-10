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        Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü

        Düzce'de, tekel büfesinde çıkan tartışmada silahla vurulan iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 00:31 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:31
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        Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü
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        Düzce'de, tekel büfesinde çıkan tartışmada silahla vurulan iş yeri sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        D-100 Karayolu Çoban mevkisindeki tekel büfesinde H.M. ile iş yeri sahibi Emrullah Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi sonucu H.M, üzerinde bulundurduğu silahla Emrullah Ç'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Emrullah Ç, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Öte yandan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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