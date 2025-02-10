Düzce'de tekel büfesinde silahla vurulan iş yeri sahibi öldü

Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Emrullah Ç, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

D-100 Karayolu Çoban mevkisindeki tekel büfesinde H.M. ile iş yeri sahibi Emrullah Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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