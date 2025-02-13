Düzce'de evine uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli yakalandı

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 11 kök Hint keneviri bitkisi ve 350 gram esrara imha edilmek üzere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yeni Mahalle mevkisinde kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli M.E.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

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