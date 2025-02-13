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        Düzce'de evine uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli yakalandı

        Düzce'de evinin bodrum katına uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:29
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        Düzce'de evine uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli yakalandı
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        Düzce'de evinin bodrum katına uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yeni Mahalle mevkisinde kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli M.E.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bodrum katta uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

        Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 11 kök Hint keneviri bitkisi ve 350 gram esrara imha edilmek üzere el konuldu.

        Gözaltına alınan M.E.T'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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