Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı

Güzergahta yaşanan hasarlı kazalar ve kış lastiği olmayan araçların kayması nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

Bölgede dün başlayan yağış, Bolu kent merkezi ile Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

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