Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Bölgede dün başlayan yağış, Bolu kent merkezi ile Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı bölgede, yağış zaman zaman tipi şeklinde etkili oluyor.
Bölgede önlemlerini artıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
Güzergahta yaşanan hasarlı kazalar ve kış lastiği olmayan araçların kayması nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.
Ulaşım, araçların çekiciler yardımıyla güvenli alanlara çekilmesinin ardından normale dönüyor.
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