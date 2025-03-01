"1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" değerlendirme toplantısıyla son buldu.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) işbirliğinde, savunma sanayi ve uzay teknolojileri şirketleri paydaşlığında düzenlenen sempozyumda 2 gün boyunca oturumlar gerçekleştirildi.

Uluslararası arenada alanında uzman isimleri bir araya getiren sempozyum, uzay endüstrisindeki son gelişmeleri ve hukuki çerçeveyi tartışmaya açtı. Sempozyumda, 70 hukuk ve 30 teknik konu başlığı olmak üzere 100 bilimsel bildiri sunuldu.

Uzayın sınırsız potansiyelini keşfetmek ve insanlığın bu alandaki sorumluluklarını anlamak adına önemli adımın atıldığı sempozyumda, uzay hukuku ve teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi, uzay endüstrisindeki paydaşlar arasında iş birliğini ve bilgi paylaşımını artırması, genç nesilleri uzay alanına ilgi duymaya teşvik etmesi ve bu alandaki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirmesi, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonuna katkıda bulunması açısından önem taşıdı.

Uzay hukuku, uydu teknolojileri, uzay araçları, uzay araştırmaları, uzay ekonomisi gibi konuların yanı sıra uzay alanındaki hukuki düzenlemeler, uluslararası işbirlikleri ve geleceğin uzay teknolojileri gibi konuların da ele alındığı sempozyum, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.