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        Pendik'teki trafik kazasında ölen 3 kişi Düzce'de defnedildi

        İstanbul Pendik'te gişelerde bekleyen tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi Düzce'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:35
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        Pendik'teki trafik kazasında ölen 3 kişi Düzce'de defnedildi
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        İstanbul Pendik'te gişelerde bekleyen tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi Düzce'de toprağa verildi.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'ndeki kazada ölen Ayşen Yıldız Tanberk, Sadi Tanberk ve coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız'ın cenazeleri evlerinin önüne getirildi, burada helallik alındı.

        Cenazeler, Konuralp Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve vatandaşlar katıldı.

        Vahide Kalyoncu (63) idaresindeki 67 SF 722 plakalı otomobil dün, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'nde bekleyen bir tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşen Yıldız Tanberk (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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