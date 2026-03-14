        Down sendromlu Pelinsu engelleri kulaç atarak aştı

        ÖMER ÜRER - Düzce'de yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Pelinsu Yıldırım, 3 yıl önce başladığı yüzmeyle hayata bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Sosyal hayata adapte olması için ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başlayan Pelinsu, antrenörü Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunun yüzme havuzu sorumlusu Gönül Sertçelik sayesinde kendini zamanla geliştirdi.

        Kent genelinde yapılan yarışmalarda başarılar elde eden ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayan Pelinsu, geçirdiği ameliyatın ardından sağlık sorunu da aşarak yarışmalara katılacak seviyeye geldi.

        Spordaki gayreti ve başarısıyla hem antrenörü hem ailesi hem de çevresinin takdirini toplayan Pelinsu, kendisi gibi "özel" bireylere de örnek oluyor.

        - "Yavaş yavaş hedeflerimize doğru ilerliyoruz"

        Yüzme antrenörü Gönül Sertçelik, AA muhabirine, Pelinsu'nun suyu sevmesi sayesinde yüzmeyi çabuk öğrendiğini söyledi.

        Sürecin ilk etapta kolay olmadığını fakat ailesinin ve Pelinsu'nun azmiyle bunun üstesinden geldiklerini anlatan Sertçelik, şöyle devam etti:

        "Birlikte ciddi başarılara imza attık. Şu an üç teknik yüzebiliyoruz. İl bazında girdiğimiz yarışmalarda madalyalarımızı alıyoruz. Pelinsu'nun özel durumuna ek kalp rahatsızlığı anlamında sağlık sorunu vardı. Aile bu durumdan ötürü Pelinsu'nun il dışına çıkmasını istemiyordu ama şu an böyle bir engelimiz kalmadı. Bölgesel ve Türkiye çapında yarışmalara katılacağız. Yeni hedeflerimiz var. Yavaş yavaş hedeflerimize doğru ilerliyoruz."

        Özel sporcuların gereken destek verildiğinde hızlı yol kat ettiğine işaret eden Sertçelik, "Down sendromlu sporcularımız kurbağalama stilini doğaları gereği çok iyi yapıyor. Biz serbest ve sırt teknikte de çalışmalarımızı sürdürdük çünkü gelişimi, boy uzamasını hedefledik. Böylece Pelinsu'nun vücudundaki duruş bozukluklarını gidererek kas gelişimini sağladık. Gelişimini hızlandırmak için özel dersler verdik." ifadelerini kullandı.

        Sertçelik, Pelinsu'nun sosyal çevreyle çabuk uyum sağladığından bahsederek, şunları kaydetti:

        "Pelinsu kursumuzda en sevilen sporculardan birisi. Girdiği her ortamda kendini belli eder. Ortamın enerjisini değiştirebilen, kendisi ve diğer çocuklara bir şeyler katabilen bir çocuk. Aramızda duygusal bir bağ var. Bu da hızlı ilerleyebilmemizi sağladı. Birbirimizi çok seviyoruz. Aramızdaki bağ bizi başarıya götüren en önemli unsur. Pelinsu'nun kendini ifade edebileceği en güzel alanı bulmuş olduk. Bazı özel bireyler resim ve sanatla kendini ifade ederken, Pelinsu kendini yüzmeyle ifade etmiş oldu. Onun için çok mutluyum. Yüzme sporunda kendini gösterdi ve hedeflerine doğru ilerliyor. Sosyallik açısından da burası ve yüzme ona çok iyi geldi fakat her şeyden önce Pelinsu bize çok iyi geldi."

        Pelinsu ise yüzmeyi çok sevdiğini, üç farklı stilde yüzebildiğini belirterek, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Benzer Haberler

        Düzce tarihinin en büyük yatırımı başladı 40 yıllık hatlar çelik borularla...
        Düzce tarihinin en büyük yatırımı başladı 40 yıllık hatlar çelik borularla...
        Muhacirler iftarda buluştu
        Muhacirler iftarda buluştu
        Başkan Özlü'ye 'Kızıl Elma' Ödülü Savunma sanayisine katkılarına anlamlı öd...
        Başkan Özlü'ye 'Kızıl Elma' Ödülü Savunma sanayisine katkılarına anlamlı öd...
        Yasak öncesi balık satış yerleri denetlendi
        Yasak öncesi balık satış yerleri denetlendi
        2025 değerlendirildi, 2026 hedefleri belirlendi
        2025 değerlendirildi, 2026 hedefleri belirlendi
        Vali Makas'tan 14 Mart Tıp Bayramı tebriği
        Vali Makas'tan 14 Mart Tıp Bayramı tebriği