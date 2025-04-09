Düzce'den kısa kısa
Düzce'de Polis Haftası kapsamında ekipler tarafından vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Düzce'de Polis Haftası kapsamında ekipler tarafından vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, "7-13 Nisan Polis Haftası" kapsamında etkinlik düzenledi.
İlçedeki merkez camide öğle namazı çıkışında polis ekipleri tarafından cemaate gülsuyu ve lokum ikramında bulunuldu.
Ekipler, dolandırıcılık suçuna karşı da bilgilendirme yapıp broşür verdi.
- Vali Aslan, emniyet personelini ağırladı
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve emniyet personelini kabul etti.
Kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasında, suç ve suçlularla mücadelede etkin rol oynayan emniyet görevlilerine teşekkür eden Aslan, "Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimiz ile tüm emniyet teşkilatına huzur ve esenlikleri diliyorum." ifadesini kullandı.
- Trafik denetimleri sürüyor
Düzce'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve otoyol jandarması ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerce son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 15 bin 130 araç kontrol edildi, kurallara uymayan 803 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 90 araç trafikten men edildi.
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