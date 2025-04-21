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        Düzce Belediyesi kaldırımlara çizilen "seksek" oyunuyla vatandaşlara çocukluk anılarını hatırlattı

        Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kaldırımlara çizilen geleneksel "seksek" oyunuyla vatandaşları çocukluk anılarına götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:01
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        Düzce Belediyesi kaldırımlara çizilen "seksek" oyunuyla vatandaşlara çocukluk anılarını hatırlattı
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        Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kaldırımlara çizilen geleneksel "seksek" oyunuyla vatandaşları çocukluk anılarına götürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "İçimizdeki çocuğu hatırlıyor muyuz?" temasıyla kaldırımlara geleneksel çocuk oyunu olan "seksek" oyunu çizildi.

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla, şehir merkezindeki kaldırımlara çizilen oyuna katılanları sosyal deney olarak kayda alan ekip, gün boyunca yoldan geçen vatandaşların bu çocukluk oyununa olan tepkileri kameralarla kaydetti.

        Kimileri yürürken durup çocuklar gibi zıpladı, kimileri ise anılarını hatırlayıp gülümsedi. Ortaya "İçimizdeki çocuk hala burada" dedirten görüntüler çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen bir vatandaş, "Seksek olduğunu fark edince oynamak istedim. 60 yaşındayım ama 6 yaşında gibi hissettim kendimi. Çocukluğumuzu hatırladık. Çocuklukta en sevdiğimiz oyunlardan biriydi. 23 Nisan Bayramı iyi ki var. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin." sözleriyle duygularını dile getirdi.

        Seksek oynarken çocukluk anılarını yeniden yaşayan vatandaşlara horoz şekeri, misket, balon ve oyuncak da hediye edilerek nostaljik bir atmosfer oluşturuldu.

        Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla renklenen sosyal deney, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü.

        Vatandaşların talebi üzerine seksek oyununun şehir merkezinin çeşitli noktalarında kalıcı hale getirileceği açıklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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