Gölyaka'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu programı

Öğrencilere yıl sonu belgelerinin verilmesinin ardından sona eren programa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Başar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, programda görev alan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Öğrencilerin sunduğu mehteran gösterisinin de ilgiyle izlendiği programda ayrıca renkli süs kağıtlarıyla oluşturulan sergi gezildi.

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