Gölyaka'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu programı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin yıl sonu programı gerçekleştirildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin yıl sonu programı gerçekleştirildi.
Gölyaka İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Fatih Camisi 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Kur’an-ı Kerim ve şiirler okudu.
Öğrencilerin sunduğu mehteran gösterisinin de ilgiyle izlendiği programda ayrıca renkli süs kağıtlarıyla oluşturulan sergi gezildi.
İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, programda görev alan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
Öğrencilere yıl sonu belgelerinin verilmesinin ardından sona eren programa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Başar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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