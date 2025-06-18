Düzce'de "Kissamu" eğitim projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi

Düzce'de hayata geçirilen eğitim projesi "Kissamu"nun sene sonu kapanış programı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimince hayata geçirilen, adını kitap, sanat, spor, müzik kelimelerinden alan "Kissamu" projesinin sene sonu kapanış programı Anıtpark Meydanı'nda düzenlendi.

Etkinlikte, 81 okuldan 4 bine yakın öğrencinin dahil edildiği proje kapsamında yıl boyunca hazırlanan sanatsal eserler ve el becerisiyle yapılan ürünler sergilendi, halk oyunları gösterisi sunuldu, geleneksel oyunlar oynandı.

Programa, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş, Hırvatistan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç de etkinliğe katıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, projenin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, "İçeriğiyle evlatlarımıza daha fazla okuma alışkanlığı edindirmek, sanatla daha fazla iştigal edebilmek, kendilerini daha iyi tanımlayabilmelerine vesile olabilmek adına rehber niteliğinde anlamlı bir proje ortaya çıktı." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ise Türkiye'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında müfredat değişikliğine gittiğini anımsatarak, "Bu bir teoriydi. Bu teorinin pratiğe dönüşmesi, bir takım etkinliklerle uygulanması elbette ki sahada olan bizlere düşüyordu. Kissamu, tam da bu anlamda ortaya konulmuş bir projedir." diye konuştu.

Proje koordinatörü Pınar Aslan da projenin, kitap okuma alışkanlıklarını geliştirme, özgüven kazandırma, dijital bağımlılığı azaltma ve sosyal becerilerini artırma gibi pek çok alanda öğrencilere somut faydalar sunduğuna şahit olduklarını anlattı.

Öğrencilere hitap eden Dikeç, "Ülkemizin ve dünyanın geleceği gençlere şunu söylemek istiyorum; Allah bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisini, gönlünden öğretmen ve ülke sevgisini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Programa, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.