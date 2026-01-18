Habertürk
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde kar yağıyor

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde kar yağıyor

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:05
        
        

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.

        Kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla bölgede ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

        Kar yağışının görüldüğü otoyolun Düzce sınırlarında kalan Kaynaşlı, Beyköy, Düzce gişeleri, Sinirci, Büyük Melen ve Gölyaka mevkilerinde ulaşım, her iki yönde normal seyrinde devam ediyor.

        Yer yer sisin de görüldüğü güzergahta sürücüler dikkatli ve yavaş ilerliyor.

