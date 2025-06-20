Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Uyuşturucunun temin edildiği T.E. ve F.A'nın ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda toplamda 176 gram farklı niteliklerde uyuşturucu ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik çalışma kapsamında bir kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

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