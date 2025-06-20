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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:02
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik çalışma kapsamında bir kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

        Uyuşturucunun temin edildiği T.E. ve F.A'nın ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda toplamda 176 gram farklı niteliklerde uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheliler T. E. ve F.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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