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        Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi

        Düzce'de etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:01
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        Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi
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        Düzce'de etkili olan sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte öğle saatlerine doğru bastıran sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Yüksek bölgelerden aşağı akan ve giderlerden taşan yağmur suyu, Kalıcı Konutlar bölgesinde Yeşiltepe ve Esentepe mahallelerini birbirine bağlayan yolun belli bölümlerini kapladı.

        Söz konusu bölgeden geçen sürücüler, dikkatli ve yavaş ilerledi.

        Kentin ana güzergahlarından D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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