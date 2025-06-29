Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi

Kentin ana güzergahlarından D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yüksek bölgelerden aşağı akan ve giderlerden taşan yağmur suyu, Kalıcı Konutlar bölgesinde Yeşiltepe ve Esentepe mahallelerini birbirine bağlayan yolun belli bölümlerini kapladı.

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