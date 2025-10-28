Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de özel çocuklar "Cumhuriyet balonu" uçurdu, Mustafa Kemal filmini izledi

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan özel gereksinimli çocuklar, 102 balon uçurdu, Mustafa Kemal filmini seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de özel çocuklar "Cumhuriyet balonu" uçurdu, Mustafa Kemal filmini izledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan özel gereksinimli çocuklar, 102 balon uçurdu, Mustafa Kemal filmini seyretti.

        1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Cumhuriyet'in 102. yılında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören çocuklar için kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

        Öğretmenlerinin gözetiminde alışveriş merkezinin önünde toplanan 102 özel gereksinimli öğrenciye, ay yıldızlı "Cumhuriyet balonları" verildi.

        Düzce Vali Yardımcısı Osman Demir ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de katıldığı etkinlikte, dernek üyelerinin meşale yakmasının ardından aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Öğrenciler, daha sonra alışveriş merkezine geçerek burada Mustafa Kemal filminin gösteriminin yapılacağı, Türk bayraklarıyla süslenen sinema salonuna alındı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından film gösterimi yapıldı.

        Dernek Başkanı Ömer Faruk Kubilay, gazetecilere, "Çocuklarımız önce Cumhuriyetimiz, vatanımız için dilek tuttu. Balonları hep birlikte uçurduktan sonra sinema salonunda bugüne özel 'Mustafa Kemal' filmini izledik. Çocukların, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i daha yakından tanıyabilmesi için onlara burada yoldaşlık yaptık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Düzce'de yapılan sosyal deney vatandaşların bayrak hassasiyetini göz önüne...
        Düzce'de yapılan sosyal deney vatandaşların bayrak hassasiyetini göz önüne...
        Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı
        Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, ziyaretçilerini sonbaharın renk...
        Düzce'nin Odayeri Yaylası ve Torkul Göleti, ziyaretçilerini sonbaharın renk...
        Karadeniz'de dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
        Karadeniz'de dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
        Düzce'de 102 motosikletlinin katıldığı turla Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Düzce'de 102 motosikletlinin katıldığı turla Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...