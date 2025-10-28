Düzce'de özel çocuklar "Cumhuriyet balonu" uçurdu, Mustafa Kemal filmini izledi

Dernek Başkanı Ömer Faruk Kubilay, gazetecilere, "Çocuklarımız önce Cumhuriyetimiz, vatanımız için dilek tuttu. Balonları hep birlikte uçurduktan sonra sinema salonunda bugüne özel 'Mustafa Kemal' filmini izledik. Çocukların, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i daha yakından tanıyabilmesi için onlara burada yoldaşlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, daha sonra alışveriş merkezine geçerek burada Mustafa Kemal filminin gösteriminin yapılacağı, Türk bayraklarıyla süslenen sinema salonuna alındı.

Düzce Vali Yardımcısı Osman Demir ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de katıldığı etkinlikte, dernek üyelerinin meşale yakmasının ardından aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Cumhuriyet'in 102. yılında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören çocuklar için kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

