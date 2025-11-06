Korugöl Tabiat Parkı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla turizme kazandırıldı

Düzce Korugöl Tabiat Parkı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla doğa aktivitelerine uygun hale getirildi.

Kaynaşlı ilçesi sınırları içerinde 22 hektar alanda yer alan ve 5 hektarlık gölü bulunan park, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından 2 yıldır yapılan çalışmalarla ulaşım ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı Korugöl, foto-safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık aktiviteleri için uygun hale getirilerek turizme kazandırıldı.

Güz mevsiminde yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarını barındıran doğasıyla beğenilen park, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor.

Havadan da görüntülenen tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renkleri, ahenkli görüntüler oluşturuyor.