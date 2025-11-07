Düzce'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Kermesin iki gün açık kalacağının belirten Akyol, "Kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Akyol, kermeste elde edilecek gelirin Gazze'de yardım bekleyenlere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile ulaştıracağını söyledi.

