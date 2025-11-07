Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de Gazze yararına kermes düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:05
        Düzce'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek için kermes düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce Gölyaka Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermeste evlerde hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

        Stantları gezen İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, kermesin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Akyol, kermeste elde edilecek gelirin Gazze'de yardım bekleyenlere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığı ile ulaştıracağını söyledi.

        Kermesin iki gün açık kalacağının belirten Akyol, "Kermesimize yapılacak yardımların ve duaların kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

