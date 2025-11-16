Düzce'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.