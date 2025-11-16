Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Düzce'de akrabalık bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 16.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 16.11.2025 - 16:54
        Düzce'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Düzce'de akrabalık bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba iki aile arasında Koçyazı Mahallesi Sultan Camisi yakınlarında kavga çıktı.

        Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Güvenlik çemberine alınan bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

