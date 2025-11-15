Düzce'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Düzce'de Gazze yararına düzenlenen kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi, Düzce Kent Konseyi, Türk Kızılay ve Filistin'e Destek Platformu işbirliğinde Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen kermes için yöresel ürünler, mutfak lezzetleri ve el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kermesin açılışında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ekim 2023'ten beri İsrail'in Filistin'de orantısız güç, şiddet ve soykırım uyguladığını söyledi.

Filistin halkına dualar, ayni ve nakdi yardımlarla destek olmaya çalıştıklarını belirten Aslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası diplomasisi, elhamdülillah bu zulme noktalı virgül de olsa geçici bir ara koydu. İnşallah milletin ve ümmetin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi hakkaniyetli çözümle Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz, kendi devletleri içerisinde huzura kavuşurlar. " diye konuştu.

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden de Düzce Belediyesinin geçen ay Gazze'yi "kardeş şehir" ilan ettiğini hatırlatarak, "Burada yaptığımız her alışveriş, etkinlik, kardeş şehrimiz Gazze'ye inşallah ilaç, mama, besin olarak gidecek." dedi.