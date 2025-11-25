Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

        Giriş: 25.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:42
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkileri ile Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda sis etkili oldu.

        D-100 kara yolunun Düzce çıkışı ile bu yolu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'na bağlayan Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nun bazı kısımlarında görüş mesafesi düştü.

        Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri, hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

