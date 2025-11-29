Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor" projesi tanıtıldı

        Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin katma değerini artırmak amacıyla hazırlanan "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 23:28 Güncelleme: 29.11.2025 - 23:28
        Düzce'de "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor" projesi tanıtıldı
        Düzce'de coğrafi işaretli Konuralp pirincinin katma değerini artırmak amacıyla hazırlanan "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Konuralp bölgesindeki otelde düzenlenen tanıtım toplantısında projenin tanıtım videosu gösterildi.

        Toplantıda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'nin asırlara dayanan markası, Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi Konuralp pirincinin, "Konuralp Pirinci Üretim Geliştirme Kompleksi" sayesinde ulusal düzeydeki coğrafi işaret özelliğinin yanı sıra Avrupa Birliği coğrafi işareti alma yolunda da sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

        İl genelinde çeltik tarımını Valilik olarak da desteklediklerini dile getiren Aslan, "1000 dekarların altına düşmüş çeltik tarımını geldiğimiz noktada 2 bin dekarlara çıkardık. İnşallah bundan sonra 5 yıllık plan içerisinde modern sulama teknikleri, lojistik maliyetlerin asgari seviyeye düşürülmesi, tarım teknolojilerinin gelişmesiyle tohumlama, gübreleme ve ilaçlama imkanlarıyla 4 bin dekarlara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir ise yaklaşık 4 yıldır kurutma ve paketleme tesisi, ilaçlama ve tohum destekleri gibi uygulamalarla Konuralp pirincinin daha çok üretilmesini ve yaygınlaşmasını istediklerini söyledi.

        Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da Türkiye'nin her yerinde unutulmaya yüz tutmuş değerleri ortaya çıkarmaya ve desteklemeye devam ettiklerini dile getirerek, "Konuralp pirinciyle ilgili Düzce'de 3 projeye destek verdik ve bu rakam 35 milyon liraya ulaşıyor. Osmanlı mutfağında 200 yıldan beri yerini alan Konuralp pirincinin sürdürülebilir şekilde üretimin artması bizi de çok memnun etti." diye konuştu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç da Düzce Valiliği öncülüğünde, özel idarenin girişimleri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Ticaret Müdürlüğünün güçlü işbirliğiyle geliştirilen projeler sayesinde çeltik üreticisinin artık modern üretim teknikleriyle buluşturulduğunu kaydetti.

        Toplamda 3 milyon 336 bin lira bütçeli "Anadoludakiler-Konuralp Pirinci Üretim Kompleksi Değer Yaratıyor" projesi kapsamında markalaşma, satış pazarlama ve kooperatifleşme süreçlerinde adımlar atılacak, çeltik üreticilerine pazar araştırma ve geliştirme, dijital pazara giriş ve lojistik danışmanlığı, e-ticaret girişimciliği, KOBİ girişimcilik ve proje yönetimi gibi eğitimler verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

