Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

