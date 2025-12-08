Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:20 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:27
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.Ö. (37), işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

