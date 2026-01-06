Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:41
        Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Düzce'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan haklarında en az 3 kez işlem yapılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, A.D, D.Z, E.G, E.Ö, G.Y, M.Ö, O.P, O.K, Ö.A, S.Y, Y.D, Y.Ç, Y.G, C.Ç, C.G, Ş.D, M.Ç, E.K, M.Ç. ve Y.Ç. yakalandı.

        "Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan yeniden gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

