Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan haklarında en az 3 kez işlem yapılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.D, D.Z, E.G, E.Ö, G.Y, M.Ö, O.P, O.K, Ö.A, S.Y, Y.D, Y.Ç, Y.G, C.Ç, C.G, Ş.D, M.Ç, E.K, M.Ç. ve Y.Ç. yakalandı.

"Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan yeniden gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.