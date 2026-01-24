Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Yakabaşı köyünde yaşayan Can Ali Koç'u (25) evinin salonunda hareketsiz bulan kardeşi, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.


        Koç'un cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Benzer Haberler

        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına te...
        Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına te...
        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
        Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu
        İyi tarım uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi
        İyi tarım uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi
        Güçlü aile güçlü gelecek kongresi yapılacak
        Güçlü aile güçlü gelecek kongresi yapılacak