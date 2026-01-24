Habertürk
        Düzce Haberleri

        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu

        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu.

        Giriş: 24.01.2026 - 15:11 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:15
        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu.

        Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak'taki pasajın bodrum katında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Güvenlik şeridi çekilen bölgede sağlık personelinin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede, cesedin Zeki Onur G.'ye (36) ait olduğu tespit edildi.

        Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

