Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu.



Şerefiye Mahallesi Ümit Sokak'taki pasajın bodrum katında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Güvenlik şeridi çekilen bölgede sağlık personelinin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemede, cesedin Zeki Onur G.'ye (36) ait olduğu tespit edildi.



Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

