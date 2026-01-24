Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi

        Düzce'de, terör örgütü YPG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de, terör örgütü YPG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

        Düzce Belediyesi Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu üyesi kadınlar, saldırıya tepki göstermek için Gaziantep Caddesi'nde toplandı.

        Burada, Atatürk'ün doğum yılına ithafen 1881 işlemeyle yapılan Türk bayrağını açan kadınlar, marşlar söyleyerek Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

        Grubun başkanı Elif Yiğit Demir, burada yaptığı açıklamada, 1881 motiften oluşan al bayrakla kortej düzenleyerek saldırıya tepki gösterdiklerini söyledi.

        Türk bayrağına yapılan saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını dile getiren Demir, "Sokak terörüyle, vandallıkla, kışkırtmayla sonuç alacağını zannedenler bilmelidir ki bu millet bayrağına, devletine kast edeni affetmez." dedi.

        Açıklamanın ardından grup üyeleri İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra alandan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        Suriye'de ateşkes sona eriyor
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
        Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu
        İyi tarım uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi
        İyi tarım uygulamaları eğitimi gerçekleştirildi
        Güçlü aile güçlü gelecek kongresi yapılacak
        Güçlü aile güçlü gelecek kongresi yapılacak
        Okullarda denetimler sıklaştırıldı
        Okullarda denetimler sıklaştırıldı
        Doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
        Doğa yürüyüşü gerçekleştirildi