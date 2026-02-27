Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen kadının cenazesi Düzce'de toprağa verildi

        Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu ölen kadının cenazesi Düzce'de toprağa verildi

        Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Dün, İncivez Mahallesi Son Durak mevkisinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Melike Arıkan'ın cenazesi yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Düzce'nin Yığılca ilçesi Kırık köyüne götürüldü.

        Arıkan’ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Arıkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.


        Öte yandan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü M.F.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        İncivez Mahallesi Son Durak mevkisinde, 25 Şubat'ta, M.F.Ç.'in (75) kullandığı 35 CFV 074 plakalı otomobil 35 CJM 624 plakalı araca akü takviyesi yaptığı sırada aniden hareket etmiş, önce iki kişiye çarpan araç daha sonra çöp konteynerlerine çarpmıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp konteyneri yol kenarında yürüyen Mehmet Arıkan (60) ve kızı Melike Arıkan'a (27) çarpmıştı.

        Baba ve kızıyla diğer iki kişi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, Melike Arıkan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

