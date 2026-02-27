Canlı
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:12
        Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, sisin de görüldüğü bölgede karla mücadele çalışmalarına devam ederken trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Yağışın gece boyu sürmesi, zaman zaman tipi şeklinde etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

