        Düzce protokolünden "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" mesajları

        Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Makas, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve özgürlük mücadelesi uğruna ortaya koyduğu şanlı zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçtiğini bildirdi.

        Çanakkale'yi tüm dünyaya geçilmez kılan, bu uğurda şehadete eren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını, Çanakkale'de vatan sevgisiyle destansı kahramanlık öyküsü yazıldığını belirten Makas, şu ifadeleri kullandı:

        "Çanakkale, istikbal için feda-i can eyleyen kahraman vatan evlatlarının bayrak sevgisinin sembolüdür. İslam sancağının da müdafaa edildiği Çanakkale, yalnızca bir ulusun bağımsızlık mücadelesi olmamış, tüm mazlum coğrafyalar ve özgürlük mücadelesi veren milletlere de ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        - "Çanakkale'de yalnızca savaş kazanılmadı"

        Özlü de Türk'ün bağımsızlık teminatı olan Çanakkale cephesinin yeni yüzyılın habercisi olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

        Çanakkale Zaferi'ni, aziz milletin imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle yazdığı en büyük destanlardan biri olarak nitelendiren Özlü, şunları kaydetti:

        "18 Mart 1915'te Çanakkale'de yalnızca savaş kazanılmadı, bir milletin inancı, fedakarlığı ve bağımsızlık iradesi tüm dünyaya ilan edildi. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden kahraman ecdadımız, vatanı uğruna canını feda ederken arkasında imanla yoğrulmuş bir destan bıraktı. Cephede omuz omuza mücadele eden yiğitlerimiz ve vatan uğruna şahadete yürüyen Mehmetçiklerimiz bizlere bağımsız bir ülke emanet etti."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda

        Benzer Haberler

        "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı
        "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Miniklerden Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma
        Miniklerden Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma
        Eczacılardan Sevgi Evi'ne bayram desteği
        Eczacılardan Sevgi Evi'ne bayram desteği
        Düzce'nin zirvesi Kardüz'den muhteşem görüntüler
        Düzce'nin zirvesi Kardüz'den muhteşem görüntüler
        Çanakkale destanı 111 yaşında Başkan Özlü, "Büyük Zafer Türk Milleti'nin ta...
        Çanakkale destanı 111 yaşında Başkan Özlü, "Büyük Zafer Türk Milleti'nin ta...
        Kız öğrencilerden gönülleri ısıtan proje İsrafı önleyip gönüllere dokunuyor...
        Kız öğrencilerden gönülleri ısıtan proje İsrafı önleyip gönüllere dokunuyor...