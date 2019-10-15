‘Annem Varsa Ben de Varım’ kitap okuma projesi 4. yılında

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Annem Varsa Bende Varım kitap okuma projesi 4. Yılında da sürüyor. Bu kapsamda öğrencilere kitap dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda 3 yıldır yürütülmekte olan ‘Annem Varsa Ben de Varım’ kitap okuma projesi yeniden başladı. Annem Varsa Ben de Varım kitabının yazarı İlhan Akın ve Proje İl Koordinatörü Ali Kemal Ardıç, Merkez Namık Kemal İlkokulu'nu ziyaret ederek 3K sınıfında öğrencilere kitaplar dağıtıldı ve proje ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Ziyarette öğrenciler, yazar İlhan Akın’a kitap ile ilgili sorular sordular, kitaplarını imzalatarak fotoğraf çektirdiler.

Annem Varsa Ben de Varım Kitap Okuma Projesi bu yıl ilkokul 3. ve 4. sınıflarda, ortaokulların ise tüm sınıflarında uygulanacak. Proje kapsamında ayrıca şiir, kompozisyon, resim ve slogan yarışmaları da düzenleneceği bildirildi.

DÜZCE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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