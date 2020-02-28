Düzceli servis sürücülerinden askere destek

Düzce’de servis aracı sürücüleri, İdlib bölgesinde yürütülen harekatta şehit olan 33 Mehmetçik için araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek konvoy düzenledi.

Düzce'de servis sürücüleri, Suriye’nin İdlib kırsalında Suriye rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması sonrasında Mehmetçiklere destek vermek amacıyla Türk bayrakları astıkları araçları ile konvoy düzenledi. Trafikte bayraklarla ilerleyen servis araçlarına ise trafikteki diğer araçlar da korna çalarak destek verdiler. Konvoy halinde yola çıkan servis şoförleri, Emniyet Müdürlüğü önünde saygı duruşu ve istiklal marşı okuyup, şehitler için dua ettiler. Emniyet Müdürlüğü önünden servis şoförleri, şehitler için dua ederek sessizce ayrıldılar.

Mehmetçiğe destek olmak amacıyla böyle bir konvoy yaptıklarını belirten sürücüler, "Devletimizin yanındayız. Askerlerimizi seviyoruz. Onlara moral olsun, yanlarında olduğumuzu bilsinler diye böyle bir organizasyon düzenledik" ifadelerini kullandı.

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