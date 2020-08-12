Düzce´de 4 hektar ormanlık alan yandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın 3 saatlik müdahaleyle söndürülürken, yaklaşık 4 hektarlık alan ise kül oldu.

Öğle saatlerinde, Düzce Demetevler Mahallesi Kent Ormanı bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Düzce, Beyköy, Kaynaşlı ve Gölyaka belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, 4 hektarlık alan yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-08-12 17:03:05



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