Düzceliler geçen yıl sinemalara akın etti

– Düzce’de sinema ve tiyatro salonlarının koltuk sayıları ve 2019 yılındaki seyirci sayıları belli oldu. Buna göre 2019 yılında 15 bin 190 kişi tiyatroya giderken, 329 bin 627 kişi ise sinemaya gitti.

Düzce’de sinema ve tiyatro salonları ile ilgili veriler belli oldu. Buna göre Düzce’de 5 tiyatro salonunda 2 bin 719 koltuk bulunuyor. 2019 yılında Düzce’de gösterime giren tiyatroların toplam seyirci sayısı ise 15 bin 190 olarak açıklandı. Ayrıca yapılan araştırmaya göre Düzce’de ki sinema verileri de açıklandı. Buna göre Düzce’de sinema salonu bulunuyor. Bu sinema salonlarında toplam koltuk sayısı ise bin 303. 2019 yılında sinemaların seyirci sayısının toplamı ise 329 bin 627 olarak kayıtlara geçti.

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