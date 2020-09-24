Düzce'de DEAŞ´ın hücre evine baskın: 6 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 6 kişi tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-24 17:05:04
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