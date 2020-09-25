Mezarlıkların çevre duvarları yapılıyor

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenlemeleri kapsamında mezarlıkların korunması için çevre duvarı yapım çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan mezarlık alanlarının korunması adına hafta başında çalışma başlattı. Bu kapsamda Aziziye Mahallesinde bulunan mezarlık çevresi 550 metrelik duvarla koruma altına alırken, çalışmaların devam ettiği Ağa Mahallesi’nde ise 130 metrelik duvar inşa edileceği bildirildi. Vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşılanırken aynı uygulamanın diğer mezarlıklarda da yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.