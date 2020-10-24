İhtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası

– Düzce’de ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerinde daha rahat bir ortamda ders çalışmaları için Vali Cevdet Atay tarafından başlatılan alışma masası proje devam ediyor. Öğrencilere verilecek olan çalışma masaları Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazırlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler pandemi nedeniyle eğitimlerine okuldan değil evlerinden devam ediyor. Ancak durumu olmayan bazı öğrencilerin evlerinde çalışma masası ve kitaplığı bulunmadığı için ders çalışma ortamları da sağlanamıyor. Bu durum karşısında harekete geçen Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Düzce’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi harekete geçerek “Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler için seferberiz" diyerek Vali Atay’ın başlatmış olduğu projeye Gölyaka Kaymakamlığının desteği ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı tarafından çalışma masalarının üretime başladı. Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, öğrencilere ulaştırılacak olan çalışma masalarının son durumunu yerinde inceledi.

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